Il presidente israeliano Isaac Herzog con un post su X ha dichiarato: «Cittadini innocenti, bambini e adulti, sono stati assassinati e feriti a sangue freddo su un autobus per le strade di una città per mano di terroristi malvagi. È un attacco sconvolgente che ci ricorda ripetutamente che stiamo combattendo il male assoluto». Il presidente Herzog ha poi parlato alla comunità internazionale: «Il mondo deve capire cosa stiamo affrontando. Deve anche comprendere che il terrorismo non ci sottometterà mai e non raggiungerà i suoi obiettivi. Il popolo di Israele è forte. Il popolo di Israele vive».