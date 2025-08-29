Il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, ha inviato all'Alta rappresentante per la Politica estera dell'Ue, Kaja Kallas, una lettera in cui la esorta ad agire "ora e in modo decisivo per aumentare la pressione" sul governo israeliano affinché "tolga il blocco" su Gaza e "accetti la soluzione dei due Stati".

Nella lettera, Albares ha chiesto a Kallas di adottare misure "di fronte all'insopportabile situazione umanitaria a Gaza" e gli ha ricordato che la Spagna ha già mostrato il suo sostegno a diverse iniziative, come "l'accordo di luglio tra l'Ue e Israele per l'ingresso di aiuti umanitari a Gaza". Tuttavia, il ministro spagnolo ha insistito sul fatto che il blocco degli aiuti umanitari continua, che "sta causando una fame indotta di due milioni di persone" ed è "una sfida alle misure provvisorie dettate dalla Corte internazionale di giustizia e alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite".