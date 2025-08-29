Giovedì un raid dell’esercito di Tel Aviv avrebbe ucciso Ahmed Ghaleb al Rahwi, primo ministro del governo che controlla uno parte dello Yemen
Nel giorno successivo all’annuncio che l’Onu potrebbe iniziare a ritirare la missione Unifil in Libano tra non troppo tempo, la stampa yemenita ha diffuso la notizia che uno dei raid israeliani dei giorni scorsi avrebbe ucciso il primo ministro Ahmed Ghaleb al Rahwi.
Intanto, a Gaza continuano i lavori di spianamento della Striscia. L’Idf ha finora demolito più di 1500 case nel quartiere di Zeitoun dall’inizio di agosto. Nella parte meridionale della periferia non è rimasto più un edificio in piedi. Le demolizioni costanti e programmate hanno fatto evacuare circa l’80 per cento dei residenti.
Almeno 21 palestinesi sono stati uccisi e altri feriti a causa degli attacchi israeliani in diverse zone della Striscia di Gaza. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Cinque vittime sono state registrate in un attacco nei pressi di una tenda per sfollati ad al Mawasi, a ovest di Khan Younis, nel sud dell'enclave. Altre cinque vittime sono segnalate nel quartiere Tel al-Hawa, a sud-ovest di Gaza City. A nord-ovest di Gaza City, a Sudaniya, sono state uccise quattro persone e due nel campo profughi al Bureij, nel centro della Striscia. Altri cinque morti sono stati provocati dai raid su Deir al lBalah.
Il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, ha inviato all'Alta rappresentante per la Politica estera dell'Ue, Kaja Kallas, una lettera in cui la esorta ad agire "ora e in modo decisivo per aumentare la pressione" sul governo israeliano affinché "tolga il blocco" su Gaza e "accetti la soluzione dei due Stati".
Nella lettera, Albares ha chiesto a Kallas di adottare misure "di fronte all'insopportabile situazione umanitaria a Gaza" e gli ha ricordato che la Spagna ha già mostrato il suo sostegno a diverse iniziative, come "l'accordo di luglio tra l'Ue e Israele per l'ingresso di aiuti umanitari a Gaza". Tuttavia, il ministro spagnolo ha insistito sul fatto che il blocco degli aiuti umanitari continua, che "sta causando una fame indotta di due milioni di persone" ed è "una sfida alle misure provvisorie dettate dalla Corte internazionale di giustizia e alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite".
Il primo ministro dei ribelli Houthi sostenuti dall'Iran, Ahmed al Rahawi, sarebbe stato ucciso giovedì in un appartamento a Sana'a durante gli attacchi israeliani. A riferirlo è il canale yemenita al Jumhuriya. Secondo il quotidiano Aden al Ghad Rahawi è stato ucciso insieme ad alcuni dei suoi compagni. Dai resoconti dei media yemeniti, sembrerebbe che si sia trattato di un attacco separato da quello di ieri, nel quale Israele avrebbe preso di mira 10 ministri senior degli Houthi, tra cui il ministro della Difesa, mentre si erano radunati in un luogo fuori Sana'a per ascoltare un discorso programmato dal leader del gruppo, Abdul Malik al Houthi.
