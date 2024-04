Per Hamas dalla nuova proposta di Israele non arriva nessuna svolta

La nuova proposta presentata da Israele ai mediatori per raggiungere un accordo per il rilascio degli ostaggi e un cessate il fuoco «non prevede alcuna svolta» rispetto alle precedenti. Lo affermano fonti di Hamas, citate da Hareetz. Secondo il gruppo militante palestinese la nuova proposta non include l'assicurazione, da parte di Tel Aviv, che la tregua sarà seguita dal ritiro delle sue truppe dalla Striscia di Gaza. Hamas, in ogni caso, sta studiando la proposta a cui dovrebbe dare una riposta ufficiale entro pochi giorni.

Intanto, l'Unrwa denuncia che Israele continua a impedire all'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi di portare cibo e altri aiuti nel nord di Gaza, dove la fame è più diffusa. Per l'agenzia, la quantità di aiuti che entrano a Gaza è rimasta nel suo complesso bassa, con una media di 161 camion al giorno che per tutto marzo hanno raggiunto l'enclave, ben al di sotto dell'obiettivo di 500 convogli.