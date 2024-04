«Il nostro messaggio a tutti, all'Iran e a Israele, è di non violare il nostro spazio aereo. Non lo permetteremo». Lo afferma il ministro giordano degli Esteri, Ayman Safadi, intervistato dal Corriere della sera.

Nella notte dell'attacco iraniano a Israele, la Giordania ha concesso il suo spazio aereo per abbattere droni e missili di Teheran, che poi ha minacciato Amman. «Da sempre la nostra politica è di neutralizzare qualsiasi proiettile che violi il nostro spazio aereo e minacci la nostra gente e la nostra sicurezza. Dunque abbiamo intrapreso azioni contro i droni iraniani che, secondo noi, minacciavano la nostra sicurezza. Voglio essere chiaro: non saremo un campo di battaglia per nessuno. Avremmo intrapreso la stessa azione contro i droni israeliani» spiega Safadi. Secondo il ministro «l'Iran ha risposto all'attacco al suo consolato a Damasco. L'onere di allentare la tensione ora ricade sul governo israeliano. Dunque che il primo ministro israeliano non pensi di distogliere l'attenzione dall'aggressione a Gaza, o di sfruttare il conflitto con l'Iran per salvare la sua carriera e servire l'agenda radicale dei ministri estremisti del suo gabinetto».