Per la Cina in Medio Oriente servono «azioni urgenti»

La Cina ha incoraggiato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a intraprendere «azioni urgenti» per raffreddare la situazione in Medio Oriente, nel quadro dei nuovi attacchi aerei lanciati da Israele in Libano. Durante una riunione tenuta ieri dal Consiglio di sicurezza, il rappresentante permanente della Cina, Fu Cong, ha affermato che «tutte le parti interessate devono tornare sulla strada delle soluzioni politiche e diplomatiche».

In tale quadro, il Consiglio di sicurezza «detiene la responsabilità primaria del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale». Notando come l'attuale situazione in Medio Oriente sia «appesa a un filo», l'ambasciatore ha affermato che qualsiasi «procrastinazione passiva sarebbe irresponsabile e qualsiasi retorica di condono di ulteriore avventurismo militare manderebbe un messaggio sbagliato». Il conflitto nella regione ha gia' causato un disastro umanitario senza precedenti, con Gaza diventata un «inferno in terra» e oltre 1,2 milioni di persone sfollate in Libano, ha concluso Fu.