Un altro tragico salvataggio è stato effettuato nel Mediterraneo centrale. Circa 71 migranti sono stati soccorsi dall’equipaggio della Geo Barents, mentre sono 22 i dispersi. Una persona è morta a bordo subito dopo il soccorso a bordo della nave. «Si stanno organizzando le evacuazioni mediche», dicono da Medici senza frontiere.

Gli altri sbarchi

Nel frattempo sono sbarcati a Lampedusa i 59 migranti tratti in salvo, sempre nel Mediterraneo centrale, dalla Louise Michel. La nave, finanziata dal noto street artist Banksy, ha prestato i soccorsi nei giorni scorsi dopo che un gommone ha rischiato il naufragio. Tuttavia, è riuscita a trovare un porto sicuro solo dopo dieci richieste inoltrate in dieci giorni. «Questo non è accettabile, hanno diritto a un porto sicuro», aveva denunciato l’equipaggio a bordo.

Anche la Sea Watch ha annunciato tramite i suoi canali social che la Sea-Watch4 sta entrando a Porto Empedocle, dopo che le autorità italiane hanno assegnato un porto ai circa 300 naufraghi salvati da un naufragio e che si trovano a bordo.

