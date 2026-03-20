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Siamo ridotti alla canna del gas: gli errori di Meloni sull’energia

Ferdinando Cotugno
20 marzo 2026 • 07:00

Uno dei paradossi politici di questi giorni è che l'Italia sta provando a esportare in Europa il fallimento delle sue politiche energetiche, la sua strategia di essere un paese dipendente dagli idrocarburi ma senza idrocarburi da sfruttare, un petrostato senza petrolio

Uno dei paradossi politici di questi giorni è che l’Italia sta provando a esportare in Europa il fallimento delle sue politiche energetiche, la sua strategia di essere un paese dipendente dagli idrocarburi ma senza idrocarburi da sfruttare, un petrostato senza petrolio. L’attacco all’impianto di gas liquefatto di Ras Laffan in Qatar si abbina in modo sinistro alla proposta italiana di sospendere il meccanismo ETS che, mettendo un prezzo alle emissioni per le industrie più inquinanti, è da vent’a

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Ferdinando Cotugno
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Giornalista. Napoletano, come talvolta capita, vive a Milano, per ora. Si occupa di clima, ambiente, ecologia, foreste. Per Domani cura la newsletter e il podcast Areale, ha un podcast sui boschi italiani, Ecotoni, sullo stesso argomento ha pubblicato il libro Italian Wood (Mondadori, 2020). È inoltre autore di Primavera ambientale. L’ultima rivoluzione per salvare la vita umana sulla Terra (Il Margine, 2022).