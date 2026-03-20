Siamo ridotti alla canna del gas: gli errori di Meloni sull’energia

Uno dei paradossi politici di questi giorni è che l'Italia sta provando a esportare in Europa il fallimento delle sue politiche energetiche, la sua strategia di essere un paese dipendente dagli idrocarburi ma senza idrocarburi da sfruttare, un petrostato senza petrolio

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Uno dei paradossi politici di questi giorni è che l’Italia sta provando a esportare in Europa il fallimento delle sue politiche energetiche, la sua strategia di essere un paese dipendente dagli idrocarburi ma senza idrocarburi da sfruttare, un petrostato senza petrolio. L’attacco all’impianto di gas liquefatto di Ras Laffan in Qatar si abbina in modo sinistro alla proposta italiana di sospendere il meccanismo ETS che, mettendo un prezzo alle emissioni per le industrie più inquinanti, è da vent’a