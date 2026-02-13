la premier ad addis abeba

Meloni regina d’Africa, ma i soldi del Piano Mattei arrivano dalle aziende

Youssef Hassan Holgado
13 febbraio 2026 • 20:33

La presidente del consiglio parla di «rivoluzione» e di «sinergia internazionale». I leader del Continente puntano soprattutto al trasferimento del know how italiano

In Africa la premier Giorgia Meloni ha portato tutta la potenza di fuoco di cui dispone. Nella delegazione che l’ha accompagnata al secondo vertice Italia-Africa che si è tenuto venerdì ad Addis Abeba c’erano tutte le aziende del cosiddetto Sistema Italia, che da oltre due anni sono impiegate nel Piano Mattei. Gli obiettivi dell’incontro sono stati vari: dal punto di vista italiano è stata l’occasione per mostrare ai cittadini i primi risultati ottenuti dei soldi investiti, 1.4 miliardi finora,

Giornalista di Domani. È laureato in International Studies all’Università di Roma Tre e ha frequentato la Scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Vincitore della 12esima edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di Medio Oriente e questioni sociali.