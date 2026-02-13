Meloni regina d’Africa, ma i soldi del Piano Mattei arrivano dalle aziende

true false

In Africa la premier Giorgia Meloni ha portato tutta la potenza di fuoco di cui dispone. Nella delegazione che l’ha accompagnata al secondo vertice Italia-Africa che si è tenuto venerdì ad Addis Abeba c’erano tutte le aziende del cosiddetto Sistema Italia, che da oltre due anni sono impiegate nel Piano Mattei. Gli obiettivi dell’incontro sono stati vari: dal punto di vista italiano è stata l’occasione per mostrare ai cittadini i primi risultati ottenuti dei soldi investiti, 1.4 miliardi finora,