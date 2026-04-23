Menozzi: «Il papa ha messo in crisi il ruolo di Trump come capo della religione politica americana»

Il professore, uno dei maggiori storici della Chiesa, docente emerito di storia contemporanea dell’università Normale di Pisa, parla dello scontro fra Santa sede e Casa Bianca apertosi in queste settimane

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Abbiamo chiesto al professor Daniele Menozzi, uno dei maggiori storici della Chiesa, docente emerito di storia contemporanea dell’università Normale di Pisa, un giudizio sullo scontro fra Santa sede e Casa Bianca apertosi in queste settimane. A suo avviso cosa ha spinto l’amministrazione repubblicana ad attaccare con questa virulenza il papa in un momento già di per sé non semplice per Donald Trump? Probabilmente giocano elementi almeno di due tipi: da un lato gli aspetti caratteriali, indubbiam