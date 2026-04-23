intervista allo storico

Menozzi: «Il papa ha messo in crisi il ruolo di Trump come capo della religione politica americana»

Francesco Peloso
23 aprile 2026 • 07:00

Il professore, uno dei maggiori storici della Chiesa, docente emerito di storia contemporanea dell’università Normale di Pisa, parla dello scontro fra Santa sede e Casa Bianca apertosi in queste settimane

Abbiamo chiesto al professor Daniele Menozzi, uno dei maggiori storici della Chiesa, docente emerito di storia contemporanea dell’università Normale di Pisa, un giudizio sullo scontro fra Santa sede e Casa Bianca apertosi in queste settimane. A suo avviso cosa ha spinto l’amministrazione repubblicana ad attaccare con questa virulenza il papa in un momento già di per sé non semplice per Donald Trump? Probabilmente giocano elementi almeno di due tipi: da un lato gli aspetti caratteriali, indubbiam

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Francesco Peloso
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Francesco Peloso

Giornalista che segue il Vaticano e la Chiesa da oltre vent’anni. Ha scritto per numerose testate fra le quali: Internazionale, Vatican Insider (La Stampa), il Secolo XIX, Il Riformista, Linkiesta, Jesus, Adista. I suoi ultimi libri sono Oltre il clericalismo (Città Nuova 2020), La banca del Papa (Marsilio 2015) e Se Dio resta solo (Lindau 2007).