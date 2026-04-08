torna a respirare il petrolio

Mercati euforici. Ma Hormuz fa ancora paura

Stefano Vergine
08 aprile 2026 • 20:34

Dall’Asia all’Europa, le borse hanno festeggiato alla grande il cessate il fuoco iraniano. Oro nero in forte calo, ma è ancora presto per tornare alla normalità

Borse in rialzo, gas e petrolio in netta discesa. Dopo l’annuncio dell’accordo tra Iran e Stati Uniti per due settimane di cessate il fuoco e la riapertura temporanea dello stretto di Hormuz, i mercati hanno reagito come tutti si aspettavano. India, Australia e Cina hanno chiuso con guadagni oltre il 2,5 per cento; in Giappone il Nikkei è arrivato al 5,4 per cento; il record d’Asia è stato toccato in Corea del Sud, dove l’indice Kospi ha guadagnato il 7 per cento. Le variazioni maggiori hanno ri

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Stefano Vergine
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Stefano Vergine

È un giornalista freelance specializzato in inchieste economiche. Ha fatto parte dei consorzi internazionali Eic e Icij. I suoi lavori sono stati pubblicati tra gli altri da Bbc, Politico.eu, Rai. È autore di diversi saggi-inchiesta tra cui Il Libro nero della Lega (Laterza) con lo scoop sul Russiagate. Panama Papers, una delle inchieste che ha realizzato, ha ricevuto il premio Pulitzer nel 2017. Il suo ultimo podcast s'intitola “Simone”.