Mercati euforici. Ma Hormuz fa ancora paura

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Borse in rialzo, gas e petrolio in netta discesa. Dopo l’annuncio dell’accordo tra Iran e Stati Uniti per due settimane di cessate il fuoco e la riapertura temporanea dello stretto di Hormuz, i mercati hanno reagito come tutti si aspettavano. India, Australia e Cina hanno chiuso con guadagni oltre il 2,5 per cento; in Giappone il Nikkei è arrivato al 5,4 per cento; il record d’Asia è stato toccato in Corea del Sud, dove l’indice Kospi ha guadagnato il 7 per cento. Le variazioni maggiori hanno ri