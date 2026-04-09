Mercati in crisi di nervi. E il petrolio torna a salire

Continua l’ottovolante dei mercati sull’onda dei segnali incerti in arrivo dal Golfo persico e dei continui stop and go di Donald Trump: borse europee in rosso, mentre il prezzo del greggio sfiora di nuovo i 100 dollari. Il Fmi: 50 miliardi di dollari di assistenza finanziaria immediata ai paesi colpiti dalla guerra
Una giornata di ordinaria follia sui mercati, che all’inizio della seduta hanno creduto al “Taco” (Trump Always Chickens Out), un acronimo inventato da un giornalista del Financial Times che significa: Trump torna sempre sui suoi passi all’ultimo minuto. Così, passato l’ennesimo ultimatum per una tregua con l’Iran i mercati hanno festeggiato convinti che alla fine convenga di più partecipare a questo continuo ottovolante dei prezzi piuttosto che stare alla finestra. Gli investitoti di fondo rite