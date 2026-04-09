il fmi: 50 miliardi ai paesi più colpiti dalla guerra

Mercati in crisi di nervi. E il petrolio torna a salire

Vittorio Da Rold
09 aprile 2026 • 20:31

Continua l’ottovolante dei mercati sull’onda dei segnali incerti in arrivo dal Golfo persico e dei continui stop and go di Donald Trump: borse europee in rosso, mentre il prezzo del greggio sfiora di nuovo i 100 dollari. Il Fmi: 50 miliardi di dollari di assistenza finanziaria immediata ai paesi colpiti dalla guerra

Una giornata di ordinaria follia sui mercati, che all’inizio della seduta hanno creduto al “Taco” (Trump Always Chickens Out), un acronimo inventato da un giornalista del Financial Times che significa: Trump torna sempre sui suoi passi all’ultimo minuto. Così, passato l’ennesimo ultimatum per una tregua con l’Iran i mercati hanno festeggiato convinti che alla fine convenga di più partecipare a questo continuo ottovolante dei prezzi piuttosto che stare alla finestra. Gli investitoti di fondo rite

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Vittorio Da Rold
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Vittorio Da Rold

Dopo essersi laureato alla facoltà di Storia e Filosofia dell'Università degli Studi di Milano ha iniziato la carriera di giornalista nel 1986 a ItaliaOggi di Marco Borsa e Livio Sposito dopo aver collaborato all'Ipsoa di Francesco Zuzic e Pietro Angeli. Segue la politica estera e l'economia internazionale con un occhio di riguardo per tutto ciò che è ad Est rispetto all'Italia: dalla Polonia alla Turchia, dall'Austria alla Grecia fino ad arrivare all'Iran. È stato Media Leader del World Economic Forum.