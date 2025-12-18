PROTESTANO GLI AGRICOLTORI

Mercosur, battaglia all’ultimo voto. L’accordo bloccato da Italia e Francia

Simone Martuscelli
18 dicembre 2025 • 20:56

A Bruxelles infuria la battaglia intorno all’accordo di libero scambio con l’America latina. Weber: «Si tratta di un’intesa anti-Trump». Meloni frena: «Prematuro firmare adesso». Ma Lula la sbugiarda: «Aveva detto di essere d’accordo». La protesta degli agricoltori davanti alla sede del vertice Ue

Nel complicato rush finale del 2025 dell'Ue, con la questione del finanziamento dell'Ucraina ancora aperta, a creare altri grattacapi c'è il dossier relativo allo storico accordo commerciale con i paesi del Mercosur (Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay). Storico non solo per la durata dei negoziati, durati 25 anni, ma anche perché aprirebbe l'area di libero scambio più grande al mondo, da oltre 700 milioni di persone. Ebbene, da tempo la data segnata sul calendario è quella del 20 dicembre: q

