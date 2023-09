La Corte Suprema del Messico ha depenalizzato l’aborto in tutto il paese conservatore latinoamericano. La Corte ha reso noto sui social media «che il sistema legale che penalizza l'aborto nel Codice Penale Federale è incostituzionale, poiché viola i diritti umani delle donne e delle persone con capacità di gestazione».

La sentenza fa seguito a un’analoga decisione di due anni fa, secondo la quale l’aborto non è un reato. Quella dichiarazione riferiva a un ricorso costituzionale contro il codice penale dello stato settentrionale di Coahuila, aprendo la strada alle donne di tutto il paese a maggioranza cattolica per accedere alla procedura senza timore di essere perseguite.

La motivazione

«In caso di stupro, nessuna ragazza può essere costretta a diventare madre, né dallo Stato, né dai suoi genitori, né dai suoi tutori», ha affermato il capo della Corte suprema Arturo Zaldívar.

«Qui la violazione dei suoi diritti è più grave, non solo a causa della sua condizione di vittima, ma anche a causa della sua età, che rende necessario analizzare la questione dal punto di vista dell'interesse superiore dei minori».

La sentenza apre la porta al diritto di aborto nel sistema sanitario federale ed è stata accolto favorevolmente dai gruppi per i diritti delle donne.

Città del Messico è stata la prima entità federativa del paese a depenalizzare l’aborto nel 2007, e una dozzina di altre hanno seguito l’esempio.

Ma oltre alla mancanza di strutture per eseguire la procedura, «molte donne non sanno di avere questo diritto perché i governi locali non hanno condotto campagne pubblicitarie al riguardo», ha detto all'agenzia di stampa AFP Sara Lovera, attivista per i diritti delle donne. «Ecco perché la decisione odierna della Corte Suprema è importante».

La Chiesa e gli Stati Uniti

La nuova sentenza, si legge sulla Bbc, probabilmente farà arrabbiare i politici più conservatori del Messico e la Chiesa cattolica, in quella che è la seconda nazione cattolica più grande dell'America Latina.

Tuttavia, l'influenza della Chiesa è andata diminuendo negli ultimi anni e il governo del paese si considera fermamente laico.

L’America Latina ha visto una tendenza verso un allentamento delle restrizioni sull’aborto che è stata definita «onda verde».

L'aborto elettivo è legale in Colombia, Cuba, Uruguay e Argentina, anche se il favorito nella campagna per le elezioni presidenziali argentine di ottobre, Javier Milei, vuole vietare la procedura.

Alcuni paesi consentono l’aborto in circostanze quali stupro o rischi per la salute, mentre in El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haiti e Repubblica Dominicana vige un divieto assoluto.

Le riforme in Messico e in altri paesi dell’America Latina contrastano con la situazione negli Stati Uniti, dove una sentenza della Corte Suprema lo scorso anno ha annullato la storica decisione Roe v. Wade del 1973 che garantiva il diritto all’aborto a livello nazionale.

© Riproduzione riservata