Messico, violenze coordinate dei narcos e decine di morti: clima da guerra civile dopo l’uccisione del boss “El Mencho”

Dietro l’operazione che ha portato all’uccisione del capo del gruppo criminale Jalisco Niueva Generacion anche il sostegno dell’intelligence statunitense. Scuole chiuse in molte zone del paese e voli sospesi. La simultaneità delle azioni e la capacità di bloccare infrastrutture strategiche sono un modo per mostrare i muscoli ai gruppi rivali e allo Stato. Intanto dilagano anche le fake news