Meta, lavoratori discriminati dall’algoritmo

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Discriminati dall’algoritmo. Avevano usufruito di un congedo di maternità o parentale, si erano assentati per motivi di salute o avevano richiesto tutele legate a una disabilità. Oggi sostengono che proprio quei diritti abbiano pesato sulla decisione di licenziarli: perché così ha determinato l’Ia. È l’accusa di 26 dipendenti di Meta, che due settimane fa hanno portato l’azienda davanti a un tribunale federale della California sostenendo che sistemi di intelligenza artificiale siano stati utiliz