Intervista a Michael Sfard

Michael Sfard: «Passa dalla polizia la svolta apartheid della Cisgiordania»

Jacopo Mocchi
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27 agosto 2026 • 07:00

Parla l’avvocato israeliano: «Palestinesi sotto il controllo dell’esercito, israeliani affidati solo alla polizia: così il governo completa l’annessione della West Bank»

Da 18 giorni gli abitanti di Qusra, nella Cisgiordania occupata, vivono sotto assedio, circondati dall’esercito israeliano e sottoposti a continui attacchi dei coloni. In questo contesto, il ministro della Difesa israeliano Katz ha incaricato l’esercito di elaborare un piano per trasferire dall’Idf alla polizia i poteri di ordine pubblico nei confronti degli israeliani che vivono in Cisgiordania. Per Michael Sfard, tra i più noti avvocati israeliani per i diritti umani, da anni impegnato nella d

Jacopo Mocchi
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Jacopo Mocchi

Giornalista freelance e reporter. Si occupa di conflitti internazionali, con uno sguardo rivolto in particolare al Medio Oriente. Collabora con L’Espresso e La7 e ha realizzato reportage da Palestina, Israele, Egitto, Libano e Siria. Su instagram: jacopo_mocchi