Michael Sfard: «Passa dalla polizia la svolta apartheid della Cisgiordania»

Parla l’avvocato israeliano: «Palestinesi sotto il controllo dell’esercito, israeliani affidati solo alla polizia: così il governo completa l’annessione della West Bank»
Da 18 giorni gli abitanti di Qusra, nella Cisgiordania occupata, vivono sotto assedio, circondati dall’esercito israeliano e sottoposti a continui attacchi dei coloni. In questo contesto, il ministro della Difesa israeliano Katz ha incaricato l’esercito di elaborare un piano per trasferire dall’Idf alla polizia i poteri di ordine pubblico nei confronti degli israeliani che vivono in Cisgiordania. Per Michael Sfard, tra i più noti avvocati israeliani per i diritti umani, da anni impegnato nella d