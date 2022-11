Il Gop procede verso la maggioranza della Camera, come ampiamente previsto, mentre il partito di Biden ora ha buone possibilità di mantenere il controllo del Senato e arginare quello che si annunciava come uno tsunami repubblicano. Il repubblicano J.D. Vance stravince al Senato in Ohio, ma l’ultratrumpiano candidato in Arizona viene polverizzato. I democratici perdono malamente due battaglie simboliche in Texas e Georgia. Testa a testa nello scontro che li riassume tutti, quello della Pennsylvania