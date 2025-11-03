Le voci dalla striscia

Migliaia di orfani vagano a Gaza, la sfida di chi prova a salvarli

Bianca Senatore
03 novembre 2025 • 07:00

«Nel corso dei mesi ho raccolto tanti bambini e intanto hanno deciso di venire ad aiutarmi anche tante donne rimaste sole al mondo», spiega Asmaa, direttrice del campo Al-Barakah, che ospita circa 4mila minori senza genitori

«Quando chiudo gli occhi, vedo la faccia dei miei genitori e, a volte, sento la loro voce. Quando succede, mi si stringe lo stomaco e ho voglia di vomitare. Ma non posso stare male per questo». Abdullah Akila, ha 11 anni, è nato nel 2014 a Gaza City e prima del 7 ottobre frequentava la quarta elementare. Oggi, la sua scuola non esiste più e ha dimenticato molto di quello che aveva imparato. In verità, anche la sua vita di prima, giorno dopo giorno, sta svanendo, come fosse stata solo un sogno.

Giornalista freelance. Dal 2020 percorre alcuni tratti delle rotte migratorie per mettersi, anche se per pochi km, nelle scarpe di chi scappa da guerre, tirannie, fame, distruzioni e soprusi. Ha parlato con uomini e donne, con trafficanti, con mediatori, con attivisti e samaritani. Dal Mediterraneo centrale alla rotta balcanica. Dalle isole dell’Egeo al deserto algerino. Dalla Turchia al confine italo-francese. Sempre sulla strada, per scrivere e mostrare cosa avviene sotto i nostri occhi. Si occupa anche di nord Africa e di Medio Oriente. Si occupa del conflitto israelo-palestinese ed è stata a Gaza nel 2015.