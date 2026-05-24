I disperati del fango e del filo spinato, l’infinita attesa lungo la Manica

Dal trattato di Le Touquet del 2003, i controlli di frontiera britannici sono stati spostati e la costa nord della Francia è diventata l’anticamera del Regno Unito per i migranti che tentano la traversata. «Ogni settimana la polizia passa e distrugge gli oggetti delle persone, butta via le tende. Li intimidiscono»

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Khaleda ha 19 anni, viene dal Sudan e la cosa di cui andava più fiera erano le perline rosa che ha usato per decorare le sue sneakers. Un giorno, però, è tornata al campo con delle ciabatte di plastica, tre taglie più grandi delle sue. Le scarpe le aveva perse in acqua durante la tanto attesa notte “giusta”. Sulla costa francese della Manica, il mare è la cosa che si vede meno. Si riconosce altrove, soprattutto nelle scarpe: inzuppate, marce o troppo spesso assenti. Nelle paludi tra Dunkerque e