In una Napoli blindata da camionette delle forze dell’ordine, si sono riuniti i ministri dell’Interno di Cipro, Grecia, Italia, Malta e Spagna nel vertice Med5 che da cinque anni si tiene tra i paesi più esposti ai flussi migratori e ha l’obiettivo di delineare una strategia comune da adottare a Bruxelles.

Al termine del vertice di oggi, i leader europei hanno chiesto un rafforzamento degli stanziamenti economici; di evitare la sospensione automatica delle decisioni di rimpatrio «per garantire rimpatri rapidi e efficaci»; e di mantenere il principio di solidarietà in attuazione del Patto Ue che prevede la ridistribuzione dei migranti giunti nei paesi del sud Europa.

Tra le altre cose, i ministri chiedono anche di rafforzare il ruolo di Frontex nell’assistenza ai rimpatri. L’Agenzia europea per il controllo delle frontiere era presente al vertice tramite il suo direttore esecutivo Hans Leijtens, così come il commissario europeo per gli Affari interni e la migrazione Magnus Brunner.

Sui Cpr in Albania

Durante la conferenza stampa il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha risposto ad alcune domande dei giornalisti in merito al trasferimento in Albania dei quaranta migranti giunti l’11 aprile nel nuovo Cpr voluto dalla premier Giorgia Meloni.

I giornalisti hanno chiesto conto dell’utilizzo delle fascette ai polsi dei migranti sbarcati nel porto albanese. Una prassi che secondo il ministro «è normalissima e fa parte delle procedure operative che adottano gli operatori in piena autonomia». Piantedosi ha detto che non prende le distanze dalle immagini circolate ieri ma «rivendica» e «condivide» i metodi utilizzati dagli agenti italiani.

«Si tratta di persone trasferite in condizione di limitazione della libertà personale. Se non si fosse agito in questo modo, avremmo dovuto quadruplicare gli operatori di polizia per l'accompagnamento, avremmo avuto bisogno di almeno un'altra nave, avremmo dovuto fare un trasferimento molto costoso e saremmo stati accusati di aver speso molti soldi», ha aggiunto.

A estremizzare la posizione del governo sul tema è il vicepremier Matteo Salvini: «Se degli irregolari, clandestinamente presenti sul territorio nazionale, in via di espulsione, con precedenti penali, vengono accompagnati in un centro per rimpatri in manette dov'è il problema? Gli devo mettere l'uovo di Pasqua in mano?».

Gli ingenti costi del protocollo tra Italia e Albania sono tra i punti più criticati da parte delle opposizioni, visto che finora le deportazioni nel paese di Edi Rama non hanno avuto successo.

Ora che il centro per migranti è diventato a tutti gli effetti un Cpr, con le modifiche introdotte di recente dal governo, ci saranno ulteriori costi anche per i rimpatri. Nel caso in cui le persone inviate in Albania saranno rimpatriate, dovranno prima tornare in Italia.

Rispondendo a una domanda di Domani sulla questione, Piantedosi garantisce: «Questa trafila di spostamenti succede anche nei passaggi dai Cpr e dai luoghi di imbarco per le persone che sono trattenute nei Cpr italiani, che vanno da Gradisca d'Isonzo, al confine con la Slovenia, a Palermo». In questo caso però i migranti vengono spediti in un paese terzo e fuori dall’Unione europea.

«Non vedo perché vi appassionino questi trasferimenti verso l'Albania, che in termini di chilometri è perfino più vicina ad alcuni luoghi di imbarco di tanti altri posti di Cpr sparsi sul territorio nazionale», ha aggiunto il ministro. «Non ci sono diseconomie visibili e tangibili se non quelle concettuali e ideologiche in merito al Cpr in Albania e alle altre strutture che adesso ripartiranno».

Interrogato sulle strutture albanesi costruite dal governo italiano, in conferenza stampa il ministro spagnolo Fernando Grande-Marlaska Gomez ha detto: «Queste soluzioni innovative devono essere discusse. Noi lo stiamo facendo e dobbiamo anche sapere cosa ne pensano le istituzioni europee. Ovviamente il rispetto per i diritti umani è il pilastro più importante per noi perché proprio il rispetto di questi diritti è una pietra miliare dei valori dell’Unione europea. Dovete sapere tutti che noi stiamo lavorando arduamente contro l’immigrazione irregolare. I migranti devono poter venire in maniera legale».

