Il presidente e la sorella messi in fuga a Lomas de Zamora da manifestanti inferociti. Sullo sfondo una storia di tangenti, ma anche un’incredibile campagna del governo contro la disabilità. Il problema è che tra due mesi il paese torna alle urne: e questa volta il capo dello Stato deve giocare in difensiva

A due mesi dalle elezioni di medio termine in Argentina, previste per domenica 26 ottobre 2025, piovono pietre su Javier Milei. Quelle reali, della rabbia popolare, e quelle della corruzione, che lambisce Karina, l’onnipotente sorella del presidente. Con più di 100mila abitanti, Lomas de Zamora, 20 chilometri a Sud Ovest dell’Obelisco, è uno dei principali centri del Gran Buenos Aires, l’enorme area urbana che circonda la capitale. Mercoledì il presidente Milei e sua sorella dovevano percorrere cinque isolati per un evento elettorale, ma ci sono stati momenti di tensione e alcune pietre sono volate in direzione del fuoristrada scoperto del presidente.

Questo si è visto costretto a battere in ritirata verso la residenza presidenziale di Olivos, da dove ha dispensato la consueta razione di insulti, mentre la ministra degli Interni, Patricia Bullrich, parlava apertamente di un’imboscata violenta del kirchnerismo, l’opposizione progressista di origine peronista, particolarmente forte nel Gran Buenos Aires.

L’ombra delle tangenti

A fine ottobre in Argentina verrà rinnovata metà della Camera, 127 parlamentari su 257, e un terzo del Senato, 24 su 72. Dall’esito del voto dipende la maggioranza parlamentare libertaria. Di conseguenza, le pietre di Lomas e la fuga di Milei marcano per la prima volta una campagna elettorale sulla difensiva a quasi metà mandato, in particolare a causa dello scandalo Andis (Agenzia nazionale delle disabilità).

Il disprezzo per le categorie fragili, disabili, pensionati o, per esempio, per la lotta alle gravidanze adolescenziali, dimezzate dai governi progressisti con programmi oggi azzerati da Milei, sono un nodo sensibile perché espongono la crudeltà dell’ideologia della motosega liberista. Anche a Lomas de Zamora, decine di disabili erano presenti per contestare Milei.

Diego Spagnuolo era l’avvocato personale e amico di Javier Milei, piazzato a capo dell’Agenzia nazionale delle disabilità, allo scopo di svuotarla. Fino a poche settimane fa era trasceso alle cronache soprattutto per dichiarazioni come «se hai un figlio disabile, è un problema della famiglia, non dello Stato», o per la reintroduzione di categorie ottocentesche e offensive come «idiota», «ritardato», «imbecille», «debole di mente», allo scopo di indurire e rendere umilianti i criteri per concedere pensioni d’invalidità.

Audio imbarazzanti

A Milei piaceva Spagnuolo, come a lui piace sempre l’umiliazione violenta del più debole, e l’amico avvocato era particolarmente abile nel cancellare pensioni d’invalidità a centinaia di migliaia anche con trucchetti come far convocare senza margine di tempo i disabili a (o da) un indirizzo sbagliato e cancellare così con un tratto di penna la concessione di pensioni o ausili indispensabili.

D’improvviso però Spagnuolo non piace più perché, considerandosi del tutto impunito, dal suo cellulare sono usciti degli audio con i quali spiega nel dettaglio il meccanismo delle tangenti per le forniture che la sua agenzia acquistava. In particolare, vi sarebbe stata una tangente dell’8 per cento su ogni acquisto. Se Spagnuolo afferma di contentarsi per sé dell’1 per cento, dice anche che il 3 per cento sarebbe la quota intoccabile destinata a Karina Milei, già chiamata in causa per lo scandalo della criptomoneta $libra. Allo stato, tale tangente andrebbe calcolata almeno su una somma di 30 milioni di euro in acquisti dalla farmaceutica Suizo-Argentina. Nel giro di ore Spagnuolo è passato dall’essere un intimo del presidente, con decine e decine di accessi sia a Olivos che alla casa Rosada, all’essere rimosso ed essere accusato pubblicamente dal presidente di mentire. Allo stato, a Spagnuolo sono stati sequestrati telefoni, documenti e contanti in dollari e pesos per circa 300mila euro. Altri audio chiamano in causa il cuore del potere ultraliberista, dall’ex ministra degli Esteri Mondino, quella che «tanto i pensionati devono morire», alla vicepresidente Villarruel, alla ministra del Capitale Umano Sandra Pettovello (il superministero che accorpa lo stato sociale per liquidarlo), al ministro per la deregolamentazione, Federico Sturzenegger.

Luna di miele

Nonostante gli scandali – ma ricordiamo che anche Cristina Fernández de Kirchner è ai domiciliari e non può candidarsi – è ancora lontana la fine della luna di miele tra classi medie e alte e la motosega di Milei in Argentina. Circa il 45 per cento approverebbe ancora la sua gestione, e La Libertà Avanza avrebbe ancora un vantaggio sull’opposizione di centro-sinistra. Sarà il mariuolo Spagnuolo a innescare la slavina?

