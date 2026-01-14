il cremlino e la guerra

Miliardi, crypto e la rete “italiana”: la finanza parallela di Putin

Luca Ciarrocca
14 gennaio 2026 • 07:00Aggiornato, 14 gennaio 2026 • 19:07

C’è un sistema di fondi invisibili che serve a finanziare la macchina bellica, aggirare le sanzioni e condurre operazioni politiche. Al centro dell’infrastruttura digitale usata dai russi c’è Tether, la criptovaluta inventata dall’italiano Giancarlo Devasini

È una storia tra finanza, geopolitica e spionaggio. Inizia da Nicolás Maduro, da quando sappiamo che è stato tra i principali artefici della diffusione di Tether in Venezuela. Oggi, con l’ex leader venezuelano detenuto in un carcere di Brooklyn, il ruolo di questa criptovaluta nell’economia di Caracas torna sotto i riflettori. Tether si è imposta come uno dei principali metodi di pagamento per Petróleos de Venezuela, la compagnia petrolifera statale, permettendole di aggirare in parte le sanzion

Luca Ciarrocca

Luca Ciarrocca analizza da anni le dinamiche e gli squilibri del potere globale. Già corrispondente da New York per Il Giornale di Indro Montanelli, è stato il fondatore di Wall Street Italia. È autore di libri d’inchiesta tra cui I padroni del mondo, L’affaire Soros e Terza Guerra Mondiale, il più recente è L’anima nera della Silicon Valley – La vera storia di Peter Thiel. Ha vinto i premi giornalistici Premiolino e Amerigo.