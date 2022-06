La notizia della scissione di Luigi Di Maio dal Movimento Cinque stelle è arrivata in Ucraina, dove il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba ha commentato con un tweet ringraziando il ministro italiano per la sua integrità.

Kuleba ha sottolineato come Di Maio sia stato un uomo «integro» e ha aggiunto, riprendendo anche in parte il discorso fatto dall’ormai ex grillino: «L’Italia ha scelto il lato giusto della storia: supportare l’Ucraina è l’unico modo per avvicinare la pace in Europa. Rifiutare il supporto incoraggerebbe la Russia a continuare la guerra e ad espandersi».

Dopo la scissione del corposo gruppo di Insieme per il futuro, ora il rischio per il Movimento 5 stelle originario, sotto la guida di Giuseppe Conte, è di essere percepito solo come ostile agli aiuti da mandare a Kiev per difendersi dall’invasione russa.

© Riproduzione riservata