Minneapolis, l’omicidio divide gli Usa. Scontro tra dem e Maga per le indagini all’Fbi

Le tensioni nel paese restano alte dopo l’uccisione di Renee Nicole Good. Il sindaco Jacob Frey ha chiesto che alle indagini contribuiscano anche le autorità locali e non solo i federali. E le proteste continuano, il governatore del Minnesota Tim Walz ha annunciato un «Giorno dell’unità»

Non si fermano le polemiche e la rabbia negli Stati Uniti dopo che un’agente dell’agenzia federale Immigration and Customs Enforcement (Ice), ha ucciso una donna di 37 anni sparandole nella sua auto a Minneapolis. Dalla città del Minnesota, passando per New York, Boston, Baltimora e Birmingham, i cittadini da tre giorni manifestano pacificamente al grido di «Vergogna» e «Ice out». Non sono mancati attimi di tensione con le forze dell’ordine, che hanno lanciato lacrimogeni e gas urticanti per di