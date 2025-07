Le nuove armi promesse all’Ucraina da Trump, con soldi europei, non sono l’ennesima sparata del leader Usa. Lo assicura lo stesso presidente degli Stati Uniti, secondo cui nuove batterie e missili intercettori Patriot «stanno già arrivando dalla Germania». Berlino, però, si dichiara sorpresa. Il ministero della Difesa tedesco comunica di non essere a conoscenza di «nessuna consegna di sistemi di difesa aerea Patriot statunitensi all'Ucraina». Errore di comunicazione o qualcosa di più?

A Kiev, sperano che si tratti del primo caso, cioè che questo pasticcio sia frutto soltanto del consueto pressapochismo di Trump, famoso per non scendere mai nel dettaglio sui vari dossier, e che il vero accordo – la possibilità ventilata da diversi media in questi giorni che la Germania ceda almeno due batterie Patriot in suo possesso, acquistandone due sostitutive dagli Stati Unti al prezzo di due miliardi di dollari – possa essere finalizzato questa settimana.

Vignetta di Emanuele Del Rosso

Missili balistici

Gli intercettori Patriot sono fondamentali per proteggere le città ucraine dai missili balistici russi e, come tutte le armi di questa famiglia, sono in grandissima domanda, anche a causa del conflitto tra Israele e Iran, che ha dato fondo ai depositi di Tel Aviv. La Germania aveva già chiarito nelle scorse settimane che dopo aver consegnato tre delle sue batterie Patriot a Kiev non ne avrebbe fornite altre.

Anche se si è tornati a parlare di armi, la battaglia diplomatica non è ancora chiusa. Martedì Trump aveva chiarito che nonostante la «delusione» dell’ultima telefonata con il leader russo, non ha «ancora chiuso» con Putin. Il Cremlino risponde insinuando nuovamente che sia Kiev a non voler negoziare: «Vogliamo sperare che in parallelo venga esercitata pressione sulla parte ucraina – ha detto il portavoce di Putin, Dimitri Peskov – Perché adesso sembra che Kiev interpreti ogni parola di sostegno non come un segnale per la pace, ma un segnale per la continuazione della guerra».

Nell’attesa che scada l’ennesimo ultimatum di Trump a Mosca, cinquanta giorni entro i quali Putin dovrà sedersi al tavolo delle trattative o rischiare nuove sanzioni, che prenderanno di mira anche i suoi partner commerciali (leggi: Cina e India), la questione armamenti rimane comunque centrale.

Il Cremlino assicura che «monitora» con attenzione le consegne di armi all’Ucraina, un chiaro avvertimento agli alleati dopo l’annunciato piano di Trump di aumentare le forniture a Kiev, vendendole ai suoi alleati europei.

Il tasto più problematico per i russi è, come sempre, la consegna di armi a lungo raggio, che gli ucraini potrebbero usare per colpire in profondità la Russia, un fronte sul quale la diplomazia di Mosca sembra continuare a ottenere risultati. Martedì 15 luglio, Trump aveva detto che per il momento «non invierò missili a lungo raggio a Kiev, Zelensky non prenda di mira Mosca». Una marcia indietro rispetto alle indiscrezioni degli ultimi giorni, secondo cui il presidente americano aveva incoraggiato Zelensky a colpire Mosca e San Pietroburgo. Anche la Germania si mostra sempre più indecisa sulla fornitura di missili Taurus, a cui il cancelliere Friedrich Merz aveva invece aperto negli ultimi mesi, guadagnandosi così il plauso del Cremlino. Berlino «mostra ragionevolezza», commenta Peskov.

Rimpasto a Kiev

Nel frattempo, il parlamento ucraino ha accettato con una votazione le dimissioni del primo ministro, Denys Shmyhal, che con quattro anni e mezzo di mandato è il capo di governo che ha servito più a lungo nella storia dell’Ucraina indipendente. Con le sue dimissioni, è decaduto l’intero governo e un nuovo gabinetto sarà votato oggi.

Si tratta del più significativo ricambio al vertice della politica ucraina degli ultimi anni, ma non certo l’ultimo. Zelensky aveva già sostituito il suo ministro della Difesa, il comandante in capo delle forze armate e dozzine di altri ministri, viceministri e generali; il record spetta al ministero dei Veterani, che dal 2019 ha cambiato guida per sei volte.

Anche le dimissioni di Shmyhal, come quasi tutti gli altri ricambi precedenti, sono arrivate su richiesta del presidente Zelensky e del suo potente braccio destro, il capo del gabinetto presidenziale, Andrii Yermak. Il ricambio era atteso da tempo ed è considerato dagli analisti ucraini come un tentativo di ringiovanire l’immagine ammaccata dell’esecutivo, criticato per la sua inefficienza e per i numerosi scandali di corruzione che lo hanno colpito in questi anni, con nuovi casi eclatanti che sarebbero all’orizzonte.

A sostituire Shmyhal arriverà l’attuale vicepresidente e ministra dell’Economia, Yuliia Svyrydenko, fidatissima del capo di gabinetto Yermak. Shmyhal – considerato un competente esecutore ma con poco talento per i media – dovrebbe passare al ministero della Difesa, mentre l’attuale ministro della Difesa, Rustem Umerov (soprannominato da alcuni giornali ucraini “ministro del Caos” per la sua incapacità di mettere ordine nel suo dicastero) potrebbe essere destinato al ruolo di ambasciatore negli Stati Uniti.

La maggior parte delle altre caselle dovrebbe rimanere stabile, ma, ed è un segno di come si conducono questi affari a Kiev, la lista dei nuovi ministri sarebbe ancora al vaglio della cerchia ristretta del presidente.

© Riproduzione riservata