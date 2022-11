Dopo il conto alla rovescia il razzo Sls, il più potente al mondo, è stato lanciato verso la luna nell’ambito della missione Artemis della Nasa. Il razzo è partito in condizioni di meteo favorevoli dal Kennedy Space Center in Florida dopo che un intervento tecnico ha riparato una piccola perdita di carburante.

Si è temuto di tornare allo scorso 29 agosto quando la partenza su rinviata per un problema a uno dei 4 motori RS-25, ma dopo i controlli i tecnici hanno dato il via libera per il lancio del razzo. Il programma prevede che la capsula Orion che si trova dentro il razzo lasci l’orbita terrestre dopo 1 ora e 38 minuti dal decollo e faccia ritorno verso la terra tra 25 giorni.

L’obiettivo della missione

A cinquant’anni di distanza dalla missione Apollo che ha portato l’uomo sulla luna, la Nasa ha intenzione di avere una presenza umana stabile in vista di un viaggio futuro su Marte. Proprio per questo la missione Artemis 1 circumnavigherà la luna senza astronauti a bordo per fare ritorno poi sulla terra verso l’11 dicembre. Servono conferme che il razzo sia sicuro per un futuro equipaggio umano in vista della missione Artemis II del 2024 dove si punta a inviare sulla luna la prima donna e la prima persona di colore.

