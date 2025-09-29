Il Partito di azione e solidarietà (Pas), filo europeista e al governo in Moldavia dal 2021, ha vinto le elezioni parlamentari con oltre il 50 per cento dei voti, superando i rivali filorussi. Il partito della presidente Maia Sandu ha ottenuto il 50,03, contro il 24,26 per cento dei concorrenti del Blocco Patriottico filorusso. Lo mostrano i risultati ufficiali, con oltre il 99,5 per cento delle schede scrutinate.

Il Blocco Alternativa, anch’esso vicino a Mosca, si è attestato invece al 7,99 per cento e il populista Nostro Partito al 6,21 per cento. Infine, il partito di destra Democratia Acasa (Ppda) ha ottenuto il 5,63 per cento.

La Moldavia ha avuto «grande coraggio», ha commentato il primo ministro polacco Donald Tusk. «Non solo avete salvato la democrazia e mantenuto la rotta europea, ma avete anche fermato i tentativi della Russia di prendere il controllo dell'intera regione», ha scritto su X, definendola «una buona lezione per tutti noi». Anche il premier romeno Ilie Bolojan si è congratulato con gli elettori moldavi per l’ampia partecipazione alle elezioni parlamentari, ribadendo che il futuro della Moldavia è «nella grande famiglia europea». 

Le elezioni, oscurate dalle accuse di ingerenza russa, hanno di fatto compiuto una scelta decisiva tra il percorso verso l’Unione europea e un ritorno nell’orbita di Mosca. 

