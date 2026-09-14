Morsa Houthi-Hormuz. Il petrolio alle stelle e Trump all’angolo

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Nulla, meglio di un numero, spiega quest'ultima mappa del Golfo in fiamme: 109. Il Brent è salito quasi a 110 dollari al barile per nuovi attacchi alle petroliere nello Stretto di Hormuz (costati la vita anche a un marinaio) e soprattutto per le fiamme divampate nell’oleodotto saudita Est-Ovest, costretto alla chiusura. Riad è travolta dall'avanzata degli Houthi in Yemen e fin qui ha scelto la prudenza, decidendo «di non reagire in questa fase», come si legge in una nota del ministero degli Este