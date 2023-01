Lisa Marie Presley, figlia di Elvis Presley, è morta a 54 anni. A dare la notizia è stata la madre: «È con grande dolore che devo condividere la devastante notizia che la mia cara figlia Lisa Marie è morta».

La giovane donna era stata ricoverata nella mattinata del 12 gennaio per un attacco di cuore. Come riportato dai media statunitensi Lisa Marie Presley è stata soccorsa e assistita dai paramedici nella sua casa di Calabasas, in California, dopo essere stata colpita da un infarto.

Lisa Marie Presley era l’unica figlia della leggenda del rock and roll americano ed era madre di quattro figli, tra cui l’attrice e regista americana Riley Keough. Nel 2003 esordisce sul campo della musica pubblicando il suo primo album «To Whom it May Concern», a cui ne sono seguiti altri. L’ultimo risale al 2012. Recentemente Lisa Presley era presente alla cerimonia di gala per l’assegnazione dei Golden globe.

