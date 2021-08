Un morto e tre feriti all’aeroporto di Kabul. Questa mattina, in uno scontro a fuoco, è stata uccisa una guardia della sicurezza afghana all’ingresso nord. La sparatoria è avvenuta tra persone non identificate e le forze di sicurezza afghane. La notizia è stata data dai militari tedeschi, che sono stati coinvolti nel conflitto a fuoco insieme all’esercito statunitense. La situazione all’aeroporto continua a peggiorare, mentre migliaia di persone cercano una via di fuga. Sale il bilancio dei morti, da domenica scorsa sono 20 le persone che sono rimaste uccise dalla ressa. Per questo motivo, lo scorso 21 agosto l’ambasciata statunitense e quella tedesca hanno invitato chiunque dovesse evacuare di non avvicinarsi alla zona dell’aeroporto, per «potenziali minacce alla sicurezza fuori dai cancelli».

A una settimana dal termine del 31 agosto, i Talebani fanno sapere che non sarà possibile prolungare la scadenza pattuita per le operazioni di evacuazione. Così il portavoce dei Talebani Suhail Shaheen incontrato da Skynews a Doha, capitale del Qatar. «È una linea rossa. Il presidente Biden ha annunciato che il 31 agosto ritireranno tutte le loro forze militari. Quindi se estendono il termine significa che stanno estendendo l'occupazione, e non ce n'è bisogno», ha detto, avvisando le forze straniere che, nel caso in cui la scadenza non dovesse essere rispettata, «ci sarebbero conseguenze». Shaheen ha giustificato il disperato tentativo di molti afghani di fuggire dal paese come migrazione economica: «Perché l’Afghanistan è un paese povero e il 70 per cento della popolazione vive sotto la soglia di povertà. Tutti vogliono andare nei paesi occidentali per avere una vita prospera», ha detto, sostenendo che non si tratta di avere paura del regime talebano. Anche le donne, secondo il portavoce, avranno gli stessi diritti «solo se avranno un hijab».

Il Gruppo dei sette

Domani, martedì 24 agosto, si terrà una riunione d’emergenza dei leader del G7, per discutere della questione afghana e per elaborare una strategia e un approccio comuni. L’annuncio dell’incontro, che sarà virtuale, arriva dopo un colloquio telefonico tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro britannico Boris Johnson. Il Regno Unito infatti detiene la presidenza del gruppo dei sette, di cui fanno parte, oltre al paese a capo del gruppo, Stati Uniti, Francia, Germania, Italia, Giappone e Canada.

