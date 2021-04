Il principe Filippo, marito della regina Elisabetta II, è morto all’età di 99 anni. La comunicazione è arrivata da Buckingham Palace: «È con profondo dolore che sua maestà la Regina annuncia la morte del suo amato marito, Sua Altezza Reale il Principe Filippo, Duca di Edimburgo. Sua Altezza Reale è deceduto serenamente questa mattina al Castello di Windsor. Ulteriori annunci saranno fatti a tempo debito. La Famiglia Reale si unisce alle persone di tutto il mondo nel piangere la sua perdita».

Anche il premier britannico, Boris Johnson, ha ricordato il principe Filippo: «Parlando in occasione delle nozze d'oro, sua maestà ha detto che il nostro paese deve molto a suo marito e ha con lui un debito molto più grande di quanto avrebbe mai rivendicato, o che mai sapremo. E sono sicuro che la stima sia corretta. Quindi oggi piangiamo con Sua Maestà la Regina», ha dichiarato.

La notizia della morte del principe è stata data e poi smentita più volte nel corso della sua vita, in particolare gli ultimi mesi. L'ultimo comunicato di Corte, arrivato il 19 marzo, annunciava il suo arrivo nel castello di Windsor, dove questa volta è morto per davvero, e dove la regina Elisabetta ha trascorso un periodo di isolamento. C'era timore per la vita della regina, infatti, che aveva preso un té con il marito, prima di scoprire che era positivo al Covid-19. Il 25 marzo era stata messa in circolo l'ultima fake news sul decesso, poi smentita con l'annuncio della negativizzazione.

Filippo era stato ricoverato a metà febbraio a causa di un'infezione e aveva subito anche un'operazione al cuore. Non appariva in pubblico dallo scorso 16 marzo, dopo che aveva lasciato il King Edward VII Hspital di Londra, dov'era stato ricoverato per riprendersi dall'intervento. Il 10 giugno prossimo avrebbe compiuto 100 anni.

Una vita in disparte

Il duca di Edimburgo ha trascorso la sua vita dietro le quinte, stando sempre un passo indietro alla regina. Si era ritirato a vita privata a maggio del 2018, ma senza rinunciare alle sue passioni, come quella di guidare l'auto, anche se un incidente lo aveva costretto a restituire la patente. Si era ritirato in un piccolo cottage di Sandringham, dove la moglie, la regina Elisabetta, andava a trovarlo ogni tanto prima di decidere di trasferirsi da lei a Windsor.

