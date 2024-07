Un’autobomba è esplosa nel nord di Mosca ferendo gravemente due persone. «È stato accertato che il 24 luglio, in uno dei parcheggi nel nord della capitale, un oggetto non identificato installato in un'auto è esploso, provocando il ferimento di due persone», ha riferito su Telegram la rappresentante del ministero degli Interni russo Irina Volk, citata da Ria Novosti.

Secondo quanto riporta media russo indipendente Meduza, nell’esplosione sarebbero rimasti feriti Andrei Torgashov, vice capo dell’89esimo centro di comunicazioni satellitari delle forze armate russe, e sua moglie. Entrambi sono ricoverati in ospedale: Torgashov avrebbe perso l’uso delle gambe, mentre sua moglie è stata colpita da alcune schegge.

Le autorità russe non hanno rilasciato al momento ulteriori informazioni. Al momento dell’esplosione il Suv si trovava nel cortile di un edificio residenziale nel nord della città russa. Sono iniziate le indagini per capire le dinamiche dell’accaduto. «In relazione all'incidente avvenuto in via Siniavinskaja a Mosca, a seguito del quale un'auto è stata danneggiata e il suo proprietario e un passeggero sono rimasti feriti è stato aperto un procedimento penale», ha riferito il Comitato investigativo russo. Secondo le forze dell’ordine l’esplosione potrebbe essere «legata alle attività ufficiali del proprietario del veicolo».

