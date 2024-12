«La mattina del 17 dicembre, un ordigno esplosivo piazzato in uno scooter è esploso vicino all'ingresso di un edificio residenziale sul viale Ryazansky a Mosca. Il capo delle truppe russe per la protezione dalle radiazioni, dagli agenti chimici e biologici, il tenente generale Igor Kirillov, e il suo assistente sono rimasti uccisi nell’esplosione». In un breve comunicato la portavoce del Comitato investigativo russo, Svetlana Petrenko, ha annunciato la morte del generale Kirillov, comandante delle truppe di difesa radiologica, chimica e biologica delle Forze armate russe. Non è chiaro al momento se sia stato ucciso insieme a lui il suo assistente o il suo vice.

Al momento le indagini sono in corso, secondo l’Ukrainska Pravda l’ordigno improvvisato era nascosto all’interno di un monopattino elettrico esploso a Mosca. Per l’agenzia stampa Ria Novosti sono stati utilizzati circa 200 grammi di esplosivo. L’onda d'urto ha mandato in frantumi le finestre dell'abitazione situata di fronte a dove è esploso l'ordigno, intorno alle 6:15 del mattino.

Nella giornata del 16 dicembre, l’intelligence militare di Kiev (Sbu) aveva reso noto che sospettava il generale russo di aver ordinato l’uso di armi chimiche contro le forze di difesa ucraine. In carica dall'aprile 2017, Igor Kirillov è stato sanzionato lo scorso ottobre dal Regno Unito per «aver dispiegato barbare armi chimiche in Ucraina». Il suo assassinio avviene nel pieno dell'offensiva russa in Ucraina, in corso dal febbraio 2022. Proprio ieri il presidente russo Vladimir Putin ha fatto il punto sulla guerra, apprezzando gli ottimi risultati ottenuti nel 2024.

Reazioni

«Igor Kirillov ha sistematicamente denunciato per molti anni i crimini degli anglosassoni, con i fatti alla mano: le provocazioni della Nato con armi chimiche in Siria, le manipolazioni del Regno Unito con sostanze chimiche proibite e le provocazioni a Salisbury e Amesbury, le attività letali dei biolaboratori americani in Ucraina e molto altro. Ha lavorato senza paura. Non si è nascosto dietro alle persone», ha scritto su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.

© Riproduzione riservata