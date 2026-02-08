Mosca ha vita facile nel reprimere i dissidenti. E l’Europa, suo malgrado, è complice

Tra sanzioni e controllo delle banche, per un qualsiasi cittadino russo, oggi è complicato dimettersi dal sistema Russia e vivere una vita normale, dimostrando a chi vive sotto l’ombrello del Cremlino che un altro modo di stare al mondo è possibile. Ed è, per l’Occidente, un grande errore
È noto che da tempo la Russia riesce a usare le norme e i meccanismi del sistema bancario internazionale per colpire i cittadini scomodi. Il meccanismo è semplice. Esiste, a livello mondiale, un’organizzazione nota come Gafi (Gruppo d’Azione Finanziaria). Nato a fine anni Ottanta come strumento di lotta al riciclaggio, nel 2001 estende il suo campo d’azione al contrasto al finanziamento del terrorismo. Gafi si limita a fare “raccomandazioni”, ovvero a produrre principi sui quali i rispettivi sta