Il capo della sicurezza russo ha accusato l’Ucraina di essere responsabile dell’attentato al Crocus City Hall. La corte Basmanny ha emesso un mandato d’arresto anche per l’agente ucraino Vasily Malyuk, accusato di terrorismo, ma il provvedimento non sarebbe legato all'inchiesta sulla strage. L’Ucraina ha abbattuto una nave russa in Crimea