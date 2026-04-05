oltre gli obiettivi militari

Musei, moschee e patrimonio Unesco: il conflitto frantuma la cultura iraniana

Youssef Hassan Holgado
05 aprile 2026 • 07:00

Secondo il ministero del Turismo sono 56 i siti culturali colpiti, ma per i ricercatori sono almeno 94. L’agenzia Onu lancia l’allarme. Quando non vengono presi di mira a creare danni sono le onde d’urto e le schegge dei missili. Ma il monitoraggio è complicato

Siria, Gaza, Libano e ora anche Iran. Negli ultimi anni le guerre in Medio Oriente hanno distrutto una parte considerevole del patrimonio archeologico e culturale della regione. Centinaia di siti, alcuni protetti anche dall’Unesco, sono persi per sempre, per altri, invece, ci vorranno anni per essere restaurati. Nonostante le convenzioni internazionali prevedono misure di protezione speciale, luoghi di culto e monumenti sono diventati dei target militari. Un trend evidenziato dalla guerra a Gaza

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Youssef Hassan Holgado
Youssef Hassan Holgado
Youssef Hassan Holgado

Giornalista di Domani. È laureato in International Studies all’Università di Roma Tre e ha frequentato la Scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Vincitore della 12esima edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di Medio Oriente e questioni sociali.