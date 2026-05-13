l’analisi

La resa dei conti tra Musk e Altman è la pietra tombale sull’Ia libera

Luca Ciarrocca
Luca Ciarrocca
Luca Ciarrocca
13 maggio 2026 • 20:38

Il sogno di un'intelligenza artificiale libera e sicura si sta trasformando in un regolamento di conti tra miliardari. In tribunale il patron della Tesla e il fondatore di OpenAi si accusano a vicenda di avidità, mentre i loro prodotti vengono venduti al dipartimento della Guerra Usa

Un'aula di tribunale di Oakland è il luogo dove muoiono le utopie della Silicon Valley. Davanti a un giudice si consuma l'atto finale di un'epoca: la trasformazione del sogno di un'intelligenza artificiale libera e sicura in un regolamento di conti tra miliardari all'OK Corral. Da una parte Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo, dall'altra Sam Altman e Greg Brockman, i fondatori di OpenAI. L'Ia è nata con la promessa di altruismo e sicurezza. Ora, in tribunale, i titani californiani si accusano

Per continuare a leggere questo articolo

Luca Ciarrocca
Luca Ciarrocca
Luca Ciarrocca

Luca Ciarrocca analizza da anni le dinamiche e gli squilibri del potere globale. Già corrispondente da New York per Il Giornale di Indro Montanelli, è stato il fondatore di Wall Street Italia. È autore di libri d’inchiesta tra cui I padroni del mondo, L’affaire Soros e Terza Guerra Mondiale, il più recente è L’anima nera della Silicon Valley – La vera storia di Peter Thiel. Ha vinto i premi giornalistici Premiolino e Amerigo.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE