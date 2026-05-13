La resa dei conti tra Musk e Altman è la pietra tombale sull’Ia libera

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Il sogno di un'intelligenza artificiale libera e sicura si sta trasformando in un regolamento di conti tra miliardari. In tribunale il patron della Tesla e il fondatore di OpenAi si accusano a vicenda di avidità, mentre i loro prodotti vengono venduti al dipartimento della Guerra Usa

Un'aula di tribunale di Oakland è il luogo dove muoiono le utopie della Silicon Valley. Davanti a un giudice si consuma l'atto finale di un'epoca: la trasformazione del sogno di un'intelligenza artificiale libera e sicura in un regolamento di conti tra miliardari all'OK Corral. Da una parte Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo, dall'altra Sam Altman e Greg Brockman, i fondatori di OpenAI. L'Ia è nata con la promessa di altruismo e sicurezza. Ora, in tribunale, i titani californiani si accusano