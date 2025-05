Nel mese di aprile Tesla ha venduto nei paesi dell’Unione europea 7.261 automobili, un calo del 49 per cento rispetto allo stesso periodo nel 2024. I numeri si aggravano se si comprendono anche altri paesi dell’area europea, come Svizzera e Regno Unito.

Elon Musk ha fatto molto per autosabotarsi nel mercato europeo, ad esempio sostenendo con tutta la sua potenza di fuoco mediatica qualunque formazione di estrema destra, a partire da AfD. Si capisce che il magnate abbia promesso agli azionisti di occuparsi di più dell’azienda e di dedicare meno tempo ed energie a Doge, l’agenzia per l’efficientamento della pubblica amministrazione, e in generale al ruolo di consigliere politico di Donald Trump.

Ma non si tratta soltanto di una scelta. Dai tempi del reality The Apprentice, Trump è abituato a licenziare, non ad accettare dimissioni, e anche se non ha pronunciato la formula fatidica “You’re fired!” è chiaro che l’uomo che aveva delegato a qualunque cosa è uscito dall’orbita presidenziale.

Il grafico che descrive l’andamento delle vendite di Tesla nel Vecchio Continente è sovrapponibile a quello che rappresenta le citazioni di Musk da parte di Trump sui social e nei messaggi di fundraising. Fino alla fine di marzo il presidente menzionava in media quattro volte alla settimana il suo più stretto alleato sul social Truth. Dall’inizio di aprile Musk è scomparso dalla timeline presidenziale.

Spendeva volentieri anche il nome del suo più stretto consigliere per sollecitare i finanziatori. Nelle email per raccogliere donazioni il magnate di Tesla e SpaceX compariva continuamente, e Trump rassicurava i suoi sostenitori con frasi di questo tenore: «Amo Elon Musk! I media vogliono dividerci, ma non sta funzionando. Lui è grande!». Negli ultimi due mesi in questo tipo di comunicazioni il suo nome è comparso soltanto una volta.

Scontro sui dazi

La prova visiva più chiara della marginalizzazione di Musk è stata la visita-imboscata tesa al presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, nello Studio Ovale, dove impietosamente sono stati mostrati video delle adunate del partito di governo in cui si incita a uccidere i bianchi. Il sudafricano Musk era nella stanza, ma è rimasto in silenzio per l’intera ora dell’incontro. Trump ha detto: «Elon viene dal Sudafrica, non voglio che sia coinvolto».

La stella di Musk ha iniziato a perdere luce in concomitanza del Liberation Day del 2 aprile, giorno del grande annuncio della politica dei dazi che l’imprenditore tecnoliberista avversa con zelo, senza farne mistero. La linea protezionista lo ha messo in contrasto con tutti i consiglieri economici del presidente, ed è ormai parte del corpus di leggende di Washington il suo litigio a volume altissimo nei corridoi della Casa Bianca con il segretario del Tesoro, Scott Bessent.

Sembrano lontanissimi i tempi in cui Musk sedeva in tutte le riunioni di governo, faceva interviste doppie con il presidente che erano una gara di complimenti reciproci, presenziava ai comizi di qualunque contesa elettorale, si presentava con la maglietta “tech support” al gabinetto riunito, si mostrava con la motosega o con un cappello a forma di fetta di formaggio, mentre Trump gironzolava per il Giardino delle Rose con al seguito il saltellante figlio di Musk, X.

Adesso nemmeno i cronisti nei briefing chiedono più del ruolo di Musk. Dal canto suo, il capo di Tesla ha detto che si dedicherà al suo compito come supervisore informale di Doge soltanto due giorni alla settimana, dando più spazio ad aziende che soffrono anche a causa delle politiche dell’amministrazione, e ridurrà drasticamente i suoi contributi alla politica. Probabilmente non è più tanto convinto che i 250 milioni che ha investito su Trump abbiano prodotto ritorni significativi.

Altro che efficienza

Infine, c’è la questione di Doge. Il dipartimento per tagliare spese e razionalizzare costi nel nome dell’efficienza e della responsabilità non si sta dimostrando né particolarmente efficiente né responsabile. All’inizio del mandato di Trump, Doge prometteva di risparmiare duemila miliardi di dollari.

L’obiettivo è stato poi tagliato a mille miliardi, cioè la metà del traguardo originario ma pur sempre una cifra enorme, pari a un settimo del budget federale complessivo. Con il passare del tempo, anche quell’obiettivo si è dimostrato irrealistico, e l’asticella è stata messa a 150 miliardi.

Ma il lavoro di Doge è lontanissimo anche da lì. Il dipartimento dice di avere recuperato 55 miliardi, ma ha prove per documentarne soltanto 16,5. Queste prove sono peraltro assai dubbie, e chi si è messo a spulciare i numeri sul portale ha trovato una lunga serie di errori di calcolo e tagli conteggiati due volte. Il risultato a oggi, una volta ripuliti i dati dalle imprecisioni più o meno volute, è 2 miliardi. Mille volte meno dell’obiettivo iniziale.

© Riproduzione riservata