Per sedare i malumori manifestati, più o meno esplicitamente, da alcuni membri del governo verso Elon Musk e il suo aggressivo piano di tagli, Donald Trump ha scelto di dare un’incoronazione formale all’uomo che ha delegato a qualsiasi cosa. Lo ha irritualmente invitato al primo vertice del governo, attribuendogli di fatto la qualità di superministro che può alzare tutti i tappeti dell’amministrazione senza chiedere il permesso. Il messaggio è chiaro: chi mette in discussione Musk mette in discussione anche Trump.

In uno spettacolarizzato vertice svolto in parte in streaming, Musk si è presentato con una maglia con la scritta “tech support” e ha definito così il suo ruolo, quello di supporto tecnico. «Semplicemente non possiamo sostenere un debito di 2mila miliardi di dollari. Soltanto gli interessi sul debito sono superiori alle spese del dipartimento della Difesa. Se questo continua, il paese finirà in bancarotta», ha detto Musk. Ha spiegato così il ruolo dell’agenzia Doge: «Un supporto per il presidente e le agenzie e i dipartimenti per aiutare a ottenere questi risparmi e ridurre il 15 per cento di frodi e sprechi».

Musk ha anche ammesso che nella foga di tagliare per salvare il paese lui e il suo team hanno commesso qualche errore, ad esempio congelare i fondi di Usaid dedicati al contrasto all’Ebola, e ne faranno ancora lungo il percorso. Trump ha dato il suo totale e incondizionato appoggio alle iniziative del suo alleato di fronte a un esecutivo dove certamente i sentimenti non sono del tutto allineati sulla faccenda.

Poi il presidente ha attaccato il solito discorso a volo d’uccello su qualunque argomenti, dalla “gold card” per dare accesso alla cittadinanza fino al «disastro del prezzo delle uova».

Dimissioni di massa

La circostanza è stata una dimostrazione del metodo caotico di Trump, che prevede intoppi, cadute e passi indietro: l’importante è che la sensazione generale sia che l’amministrazione sta facendo l’impresa titanica e rivoluzionaria di sventrare la macchina pubblica per ricostruirla daccapo. Poco importa se ogni tanto cade qualche tegola.

L’ultima complicazione erano state le dimissioni in massa da Doge, l’agenzia nelle mani di Musk che – forse non lo si ricorda abbastanza – ha già perso uno dei due vertici, Vivek Ramaswamy, che per divergenze con il delegato trumpiano a qualsiasi cosa ha lasciato il ruolo di codirettore ed è andato a correre per il posto da governatore in Ohio.

Martedì scorso 21 funzionari dell’agenzia si sono dimessi per protesta contro la massiccia iniziativa di costringere 2,3 milioni di impiegati pubblici a giustificare il proprio lavoro con una email, rischiando di essere licenziati se la risposta non è convincente. «Abbiamo giurato di servire il popolo americano e di essere fedeli al giuramento alla Costituzione anche sotto diverse amministrazioni. Tuttavia, è diventato chiaro che non possiamo più onorare questi impegni».

Musk ha subito definito la notizia «un’altra fake news» su X, ma ha finito poi per confermare che effettivamente le cose sono andate così, soltanto che si trattava di «esponenti democratici che si sono rifiutati di tornare in ufficio», gente «che sarebbe stata licenziata, se non si fosse dimessa», oppure «impiegati che lavorano da remoto che hanno messo la bandiera dei Trans fuori dai loro uffici», come ha scritto la dipendente di Doge Katie Miller, che – del tutto incidentalmente, com’è ovvio – è anche la moglie di Stephen Miller, vicecapo di gabinetto di Trump e architetto della politica anti immigrazione.

Le dimissioni sono arrivate dopo i giorni di malumore di vari membri del governo, che invece di indicare ai sottoposti di seguire le direttive di Doge hanno dato ordine di non rispondere.

Trump, invece, ha risposto a modo suo: ha invitato Musk a partecipare alla prima riunione del governo, convocazione irrituale dato il suo incarico, che la portavoce della Casa Bianca ha spiegato con il fatto che il consigliere «lavora a fianco del presidente e di tutti i nostri segretari».

Traduzione di Trump su Truth: «Tutti i membri del governo sono estremamente felici di Elon. I media lo vedranno nel vertice di governo di questa mattina». Insomma, il presidente ha voluto fugare alla sua maniera qualunque ipotesi di conflitto o malumore nell’esecutivo dando l’ennesima conferma pubblica che Musk è libero di muoversi e disporre come crede. E in un certo senso ha confermato quello che Cass Sunstein, eminente giurista di Harvard, ha scritto sul New York Times: la teoria legale su cui si fonda il comportamento di Trump è che il potere esecutivo sia concentrato in una sola persona, il presidente. Già che c’era, il capo di Doge ha anche fatto i complimenti all’amico-avversario Jeff Bezos, che ha annunciato un cambio di impostazione nelle pagine delle opinioni del Washington Post in linea con l’umore politico del momento. La sezione si occuperà innanzitutto di scrivere in difesa delle libertà personali e del libero mercato, e i punti di vista contrari a questi pilastri «saranno lasciati ad altri».

Budget approvato

Nella colonna delle vittorie di Musk-Trump c’è il budget approvato con una maggioranza risicata alla Camera. La proposta prevede 4.500 miliardi in tagli fiscali e 2.000 miliardi di riduzione della spesa federale nei prossimi dieci anni, una manovra che apre la strada alla politica dell’amministrazione. I repubblicani hanno trovato un accordo dopo un’iniziale rivolta di alcuni membri del partito; i rivoltosi, però, chiedevano tagli più profondi, non meno.

