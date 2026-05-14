Nato, gli appalti più ricchi vanno a Berlino. I dubbi degli Usa ora spaventano i tedeschi

Le aziende che hanno ricevuto gli appalti più ricchi dall’Alleanza sono della Repubblica federale: 1,7 miliardi di euro nel 2024, 3,3 miliardi nel 2025. Tra queste la Eurospike, specializzata nella produzione di missili anticarro Spike: si tratta di una joint venture con l’israeliana Rafael Advanced Defense Systems. Insomma, è proprio la Germania il paese a rischiare di più dall’uscita americana minacciata da Trump

true false

Quali paesi subirebbero i danni economici maggiori se davvero gli Usa uscissero dalla Nato? A inizio aprile Donald Trump ha detto al Telegraph e poi alla Reuters che sta «considerando seriamente» il ritiro degli Stati Uniti dall’Alleanza atlantica. Le dichiarazioni – non erano le prime di questo genere – sono state rilasciate dopo che i paesi europei si sono rifiutati di mettere a disposizione le proprie navi militari per sbloccare lo stretto di Hormuz, come chiede da tempo il presidente Usa. L’