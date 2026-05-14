L’inchiesta

Nato, gli appalti più ricchi vanno a Berlino. I dubbi degli Usa ora spaventano i tedeschi

Stefano Vergine
14 maggio 2026 • 07:00

Le aziende che hanno ricevuto gli appalti più ricchi dall’Alleanza sono della Repubblica federale: 1,7 miliardi di euro nel 2024, 3,3 miliardi nel 2025. Tra queste la Eurospike, specializzata nella produzione di missili anticarro Spike: si tratta di una joint venture con l’israeliana Rafael Advanced Defense Systems. Insomma, è proprio la Germania il paese a rischiare di più dall’uscita americana minacciata da Trump

Quali paesi subirebbero i danni economici maggiori se davvero gli Usa uscissero dalla Nato? A inizio aprile Donald Trump ha detto al Telegraph e poi alla Reuters che sta «considerando seriamente» il ritiro degli Stati Uniti dall’Alleanza atlantica. Le dichiarazioni – non erano le prime di questo genere – sono state rilasciate dopo che i paesi europei si sono rifiutati di mettere a disposizione le proprie navi militari per sbloccare lo stretto di Hormuz, come chiede da tempo il presidente Usa. L’

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Stefano Vergine
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Stefano Vergine

È un giornalista freelance specializzato in inchieste economiche. Ha fatto parte dei consorzi internazionali Eic e Icij. I suoi lavori sono stati pubblicati tra gli altri da Bbc, Politico.eu, Rai. È autore di diversi saggi-inchiesta tra cui Il Libro nero della Lega (Laterza) con lo scoop sul Russiagate. Panama Papers, una delle inchieste che ha realizzato, ha ricevuto il premio Pulitzer nel 2017. Il suo ultimo podcast s'intitola “Simone”.