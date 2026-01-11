Le minacce per l’Alleanza

Dall’Artico fino al Mar Nero, la Nato ha un fronte più lungo

Il segretario generale della Nato Mark Rutte
Il segretario generale della Nato Mark Rutte
Il segretario generale della Nato Mark Rutte
Vincenzo Leone
11 gennaio 2026 • 20:25

Gli attacchi e sabotaggi cyber, le flotte fantasma di petroliere in navigazione nel Nord Europa o i droni in volo sulle infrastrutture del Continente non cambiano la sostanza. In tema di sicurezza e scenari militari «la logica della territorialità continua a dominare», spiega l’analista Matti Pesu

Attacchi e sabotaggi contro infrastrutture di comunicazione, flotte fantasma in navigazione davanti alle coste del Nord Europa, aeroporti chiusi e droni che sorvolano basi di sottomarini nucleari. La nuova linea del fronte tra Russia e paesi Nato è una linea ibrida e che assume ogni giorno una forma diversa. Ma è una linea che si traccia ancora nella sua forma fisica. Confini, frontiere, filo spinato e mare da pattugliare. «Gli attacchi a lungo raggio, le operazioni cibernetiche, le armi nuclear

Per continuare a leggere questo articolo

Vincenzo Leone
Vincenzo Leone
Vincenzo Leone

Giornalista, Video Producer. Laureato in Relazioni Internazionali Comparate a Ca’ Foscari. Scrivo di evoluzioni ed attività della Nato, scenari militari e intrecci tra politica estera, armamenti e media. Mi sono occupato di questi temi per Treccani, Vice News e Motherboard. Roma, un po' di tempo fa Venezia, quando si può Palermo.