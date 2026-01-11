Dall’Artico fino al Mar Nero, la Nato ha un fronte più lungo

true false

Attacchi e sabotaggi contro infrastrutture di comunicazione, flotte fantasma in navigazione davanti alle coste del Nord Europa, aeroporti chiusi e droni che sorvolano basi di sottomarini nucleari. La nuova linea del fronte tra Russia e paesi Nato è una linea ibrida e che assume ogni giorno una forma diversa. Ma è una linea che si traccia ancora nella sua forma fisica. Confini, frontiere, filo spinato e mare da pattugliare. «Gli attacchi a lungo raggio, le operazioni cibernetiche, le armi nuclear