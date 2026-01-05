L’isola contesa

«La Nato è a rischio», Danimarca e Groenlandia contro Trump. L’Ue in ordine sparso

Mette Frederiksen, premier della Danimarca
Mette Frederiksen, premier della Danimarca
Mette Frederiksen, premier della Danimarca
Luca Sebastiani
05 gennaio 2026 • 20:02

La retorica della Casa Bianca è «inaccettabile» per il premier groenlandese, solitamente cauto ma che per la prima volta da quando è stato eletto è sbottato. Anche Copenaghen, con Frederiksen, ha lanciato l’allarme: «Se gli Usa scegliessero di attaccare un paese alleato, si fermerebbe tutto»

Il pericolo di navi russe e cinesi che girano attorno alla Groenlandia, una Danimarca che non riesce a difenderla, la sicurezza statunitense da tutelare. Donald Trump è tornato a usare tutto il suo armamentario retorico per ribadire che l’isola più grande del mondo, in qualche modo, dovrà passare sotto il controllo Usa. Davanti ai microfoni dei giornalisti nell’Air Force One, Trump ha perfino dileggiato Copenaghen: «Sapete cosa ha fatto recentemente la Danimarca? Per rafforzare la sicurezza in G

Per continuare a leggere questo articolo

Luca Sebastiani
Luca Sebastiani
Luca Sebastiani

Giornalista professionista, laureato in storia, con un master in Geopolitica e sicurezza globale. Scrive di esteri e politica internazionale, ma non solo.