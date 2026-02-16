A due anni dalla morte

L’eredità sospesa di Navalny, in Russia il buio non si dirada

Mara Morinipolitologa
16 febbraio 2026 • 07:00

Il 16 febbraio 2024 i quotidiani internazionali hanno annunciato la morte del principale megafono dell’opposizione extra-parlamentare e avversario politico di Putin. Da allora l’opposizione è frammentata. La rivelazione sul veleno che lo ha ucciso

Tempus fugit. E così sono passati già due anni dalla morte di Aleksej Naval’nyj, il principale oppositore di Vladimir Putin, arrestato a Mosca nel gennaio 2021 dopo il tentativo di avvelenamento con il veleno novičok nell’agosto del 2020. Accusato di aver finanziato attività considerate estremiste dal Cremlino per le quali avrebbe dovuto scontare 19 anni di carcere, il destino del blogger russo aveva in serbo di risparmiargli anni di isolamento, non attraverso il rilascio su pressione internazio

Per continuare a leggere questo articolo

Mara Morini
Mara Morini
Mara Morinipolitologa

Mara Morini è professoressa associata di Scienza politica all’Università di Genova dove insegna Politics of Eastern Europe e Politica comparata. Osservatrice elettorale dell’OSCE-ODIHR in Russia, Uzbekistan e Moldova, è coordinatrice dello Standing Group “Russia e spazio post-sovietico” della Società Italiana di Scienza Politica (SISP). Visiting Professor all’Accademia Diplomatica del Ministero degli Esteri della Federazione Russa e alla High School of Economics di Mosca, ha pubblicato il libro La Russia di Putin (edizioni il Mulino, 2020).