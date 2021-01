L’attivista politico russo Aleksej Navalny è stato arrestato a Mosca. Il servizio penitenziario russo (Fsin) ha confermato l'arresto di Navalny all’aeroporto dopo il suo rientro dalla Germania, dicendo che è accusato di numerose violazioni della libertà condizionale e delle condizioni di una pena detentiva sospesa. Navalny - ha fatto sapere il sistema penitenziario - resterà in custodia finché una Corte non deciderà sul suo caso.

L’udienza di garanzia, riferisce Geopolitical center, è fissata per il 29 gennaio.

Precedentemente il Fsin aveva riferito che per Navalny il fatto di stare fuori dal Paese (era in Germania per curarsi a seguito dell'avvelenamento di agosto con un gas nervino di cui accusa il Cremlino) aveva violato le condizioni previste da una pena sospesa del 2014 a suo carico per appropriazione indebita.

Il caso

Navalny è stato colpito da un malore il 20 agosto mentre si trovava su un aereo diretto verso la città russa, Omsk. Su richiesta della famiglia, l’attivista politico è stato ricoverato all’ospedale Charité di Berlino dove è stato curato per oltre un mese. Fin dall’inizio si è sospettato un coinvolgimento dei servizi segreti russi nell’evento viste le forti critiche di Navalny contro Putin. L’attivista è riuscito a ottenere una confessione da parte dei servizi segreti, ma Putin ha sempre smentito.

