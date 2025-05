Dopo il terzo “no” di Mosca ai colloqui diretti con Kiev in Vaticano, il fronte europeo che aveva puntato sulla Santa Sede per tornare protagonista della partita ucraina, corre ai ripari. «Il Vaticano potrebbe essere il luogo dove si concludono gli accordi», ha detto ieri il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sottolineando che è improbabile la conclusione del conflitto prima della fine di quest’anno.

Proprio la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, era stata tra i leader più attivi per cercare di favorire l’ipotesi vaticana, una mossa con cui puntava anche a riscattarsi dall’isolamento nel quale era finita sul dossier ucraino.

Le ragioni del Cremlino

Secondo Tajani, l’ipotesi di condurre i negoziati in Vaticano è tramontata perché «non si può esporre il pontefice a colloqui interlocutori». In altre parole, se gli incontri non portassero subito alla pace, come appare inevitabile, il prestigio della Santa Sede ne risulterebbe danneggiato. Sarà, ma ad aver affossato lo spostamento dei negoziati a Roma sembra essere stato il Cremlino, poco disposto a consegnare il ruolo di mediatore al nuovo papa americano. Per due stati ortodossi, come Russia e Ucraina, ha detto ieri il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, usare come mediatore il leader della chiesa cattolica sarebbe «inelegante».

Sergei Markov, un consulente politico legato al Cremlino, ha detto all’agenzia Bloomberg che il presidente russo, Vladimir Putin, non considera il Vaticano neutrale nell’attuale conflitto e aggiunge che, per questioni di sicurezza, Putin non viaggerebbe mai in Italia, un paese membro della Nato e della Corte penale internazionale, che ha spiccato un mandato di cattura nei suoi confronti.

Ma ciò che non piace ai russi, quasi automaticamente, piace agli ucraini. A Kiev, dove quasi nessun crede che Putin sia davvero disposto a una tregua accettabile, gli attuali negoziati suscitano pochi entusiasmi. Ieri, ad esempio, televisioni, siti e canali Telegram erano dominati dalla conclusione della prima fase dello scambio di prigionieri concordato a Istanbul, con le immagini dei 270 militari e 120 civili ucraini rilasciati dalla Russia e scambiati con altrettanti prigionieri di Kiev. «Stiamo riportando a casa la nostra gente – ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky – È importante che lo scambio continui». In tutto, le parti si sono accordate per scambiare in tutto duemila prigionieri.

Le rare volte che si parla dei possibili negoziati in Vaticano, l’opinione generale è positiva. Secondo lo scienziato politico ucraino, Igor Reiterovich, intervistato da Canale 24, i negoziati a Roma «sarebbe una buona novità per il nostro paese». Per gli ucraini, ha spiegato, è importante allontanare anche simbolicamente le trattative dal “formato di Istanbul”, ossia i negoziati che si erano tenuti nella città turca durante le prime settimane dell’invasione e che l’Ucraina conduceva da una posizione negoziale molto più debole dell’attuale. Per la stessa ragione, il Cremlino punta invece a dimostrare che le trattative di oggi sono una semplice prosecuzione dei negoziati di tre anni fa.

Nel nome di Leone

Come molti altri ucraini, anche Reiterovich ha espresso apprezzamento per le prime mosse del nuovo pontefice, che si è subito distanziato dal suo predecessore esprimendo, già nel suo primo Angelus, l’11 maggio, la sua vicinanza alla sofferenza del popolo ucraino. Reiterovich ricorda anche che, per il momento, Leone non sembra avere i legami con la Chiesa ortodossa ucraina legata al patriarcato di Mosca che aveva il suo predecessore, Francesco.

La priorità per Kiev rimane comunque allontanare i colloqui dalla Turchia, se possibile. E così mentre tramonta l’opzione vaticana, si riaffaccia quella svizzera, con il capo del gabinetto presidenziale e braccio destro di Zelensky, Andrii Yermak, che annuncia la disponibilità della Svizzera ad ospitare la prossima tappa dei colloqui – Yermak ha un’ottima familiarità con la nazione elvatica, il cui aiuto è stato essenziale per organizzare, l’anno scorso, la conferenza di pace sull’Ucraina del Burgenstock.

Ma anche questa strada appare sbarrata dal Cremlino, che in questi giorni ha ribadito che la Svizzera, dopo aver adottato sanzioni contro la Russia, non può più essere considerata un attore neutrale.

