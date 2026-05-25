«Grande accordo o niente». Trump non riesce a uscire dal pantano iraniano

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L’accordo tra iraniani e americani c’è. Ma, allo stesso tempo, non c’è. Non davvero. Ci sono dichiarazioni (come sempre contrastanti) e non c’è firma. Ma questo accordo, dice Teheran, «non è imminente», nessuno «può fare una simile affermazione». I mercati in compenso “sentono” che l’intesa esiste: e anche se non è ancora una notizia – non lo è ancora, mancano troppi dettagli – è già buona: il petrolio scende da 104 dollari a 97. Deve calare ancora di 20 dollari per tornare ai livelli prebellici