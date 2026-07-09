Nel Golfo il conflitto dilaga. Hormuz di nuovo bloccato e anche Israele si scalda

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La strada verso la pace in Medio Oriente si fa sempre più stretta, ma è sempre più necessaria: è trascorso il secondo giorno di nuove minacce e botta e risposta esplosivi tra Teheran e Washington, i loro reciproci bombardamenti hanno fermato di nuovo Hormuz. Chi entra nello snodo, adesso rimane bloccato. Anche per questo le petroliere iraniane stanno tornando indietro: ordini di Teheran intimano di lasciare rapidamente il braccio marino dopo che in una sola notte - quella trascorsa due giorni fa