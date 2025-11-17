la “traditrice” Marjorie Taylor Greene: «minacciata di morte»

Nella trappola Epstein. Trump è in un cul-de-sac e i Maga sono spaccati

Donald e Melania Trump
Mattia Ferraresi
17 novembre 2025 • 19:43

Falliti gli insabbiamenti, il tycoon chiede di votare sì alla pubblicazione dei file. I legami con il finanziere logorano il fronte repubblicano, che ora va alla conta

Quando è stato chiaro che lo scandalo dei file di Epstein non poteva essere respinto, Donald Trump ha deciso di spingerlo in avanti. Dopo aver tentato invano di evitare che la Camera votasse per la pubblicazione integrale dei documenti del dipartimento di Giustizia legati al finanziere criminale morto nel 2019 in carcere, il presidente si è visto costretto a cambiare linea all’ultimo. Riscrivere la storia «I repubblicani alla Camera dovrebbero votare per la pubblicazione degli Epstein files, p

Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)