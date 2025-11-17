Nella trappola Epstein. Trump è in un cul-de-sac e i Maga sono spaccati

true false

Quando è stato chiaro che lo scandalo dei file di Epstein non poteva essere respinto, Donald Trump ha deciso di spingerlo in avanti. Dopo aver tentato invano di evitare che la Camera votasse per la pubblicazione integrale dei documenti del dipartimento di Giustizia legati al finanziere criminale morto nel 2019 in carcere, il presidente si è visto costretto a cambiare linea all’ultimo. Riscrivere la storia «I repubblicani alla Camera dovrebbero votare per la pubblicazione degli Epstein files, p