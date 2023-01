Un aereo della Yet Airlines, è precipitato a Pokhara, in Nepal centrale. In totale, a bordo viaggiavano 68 passeggeri e quattro membri dell'equipaggio, tra i quali si cercano superstiti.

Secondo le autorità locali, nello schianto sono morte almeno 40 persone. Non è chiaro cosa abbia causato lo schianto dell'aereo.

Il volo era partito da Khatmandu ed è precipitato tra il vecchio aeroporto e l'aeroporto internazionale di Pokhara.

La compagnia aerea opera dal 1998 con voli nazionali in Nepal, che è uno dei paesi con il più alto numero di incidenti aerei, tanto che l’Ue ha inserito le compagne nepalesi tra quelle con il divieto di operare nello spazio aereo europeo. Negli ultimi 60 anni, secondo i media indiani, in Nepal ci sono stati 67 incidenti aerei.

