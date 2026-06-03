Netanyahu e i Pasdaran smentiscono Trump. «Non c’è nessuna intesa»

Mentre l’Iran colpisce il Kuwait e il Bahrein e gli Usa attaccano l’isola di Qeshm, sia il premier israeliano che gli ayatollah contraddicono completamente il presidente Usa, che assicura che i colloqui continuano e che vedrà Khamenei. Bibi: «Non è vero che l’Iran rinuncia all’atomica, ma tra noi solo divergenze tattiche». Teheran: «Quelle di Trump sono solo fantasie»

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«We don’t need boots on the ground now». Non abbiamo bisogno di stivali sul terreno, truppe sul campo, operazioni di terra in Iran. A bordo dell’Air Force Donald Trump ha parlato, come sempre, forse troppo. Al posto dell’intesa che continua a promettere, è arrivato solo altro fuoco nel Golfo e poi una cascata delle sue parole, fragorose e scroscianti, che sia i suoi nemici, che i suoi amici si sono affrettati a smentire. Il divario cresce Senza veri trofei militari da esibire, il tycoon rivend